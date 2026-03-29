Bodrum'a 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Öte yandan, bazı ev ve iş yerlerini su basarken belediye ekiplerince su tahliye çalışmaları yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresinde sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da dün sağanak gün boyu etkili olurken, gece saatlerinde ise şiddetini arttırdı. Türkbükü, Mumcular, Müsgebi mahallerinde ev ve depo olmak üzere toplam 6 noktada su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan noktalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra belediye ekiplerince yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı. Son 24 saatte ise metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

