Haberler

Bodrum'da sağanak; yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı

Bodrum'da sağanak; yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok iş yerini su bastı. Bazı yollar trafiğe kapandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Bodrum-Çamlık ile Pınarlıbelen-Etrim yolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, derelerin debisi yükseldi. İçmeler tersaneler bölgesinde birçok iş yerini su bastı. Kızılağaç Mahallesi'nde caddeler suyla doldu. Bodrum- Çamlık yolu ile Pınarlıbelen- Etrim yolu trafiğe kapandı. Pınarlıbelen, Etrim, Çamlık mahallerinde tarım arazilerini su bastı. Yağışın etkili olduğu yarımada genelinde zaman zaman dolu da etkili oldu. Öte yandan Çamlık Mahallesi'nde suda mahsur kalan bir otomobil, traktörle kurtarıldı.

Bölgede sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"