Bodrum'da yağmur kısa süreli etkili oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Gümbet mevkisindeki derenin debisi yükselirken, dere yatağına park eden bazı araçların içi suyla doldu.

Bodrum'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur kısa süre etkili oldu. Yağışla birlikte özellikle Gümbet mevkiindeki derenin su seviyesi yükseldi. Bu sırada dere yatağına park edilmiş olan bazı araçların içine su girdiği görüldü. Belediye ekipleri, araçların bölgeden kaldırılması için sık sık anonslar yaptı. Ayrıca dere yatağının üzerinden geçen yol, zabıta ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Yağışın ardından Bodrum'da yeniden güneş etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı