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Bodrum'da çantalarında ruhsatsız silah ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı

Bodrum'da çantalarında ruhsatsız silah ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çantalarında ruhsatsız silah ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çantalarında ruhsatsız silah ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yapıldı.

Bu sırada ellerindeki çantayla kaçmaya başlayan A.M.C, E.U, E.D. ve E.B. ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve çantada yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ile 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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