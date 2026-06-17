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Bodrum'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çarşı Mahallesi'nde M.Y, elindeki silahla rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

Çevrede bulunan B.Ö, zanlının açtığı ateşle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan B.Ö, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, yaptığı çalışmada zanlı M.Y'yi suç aletiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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