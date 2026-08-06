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Bodrum'da Otomobil Börekçi Dükkanına Daldı: 2 Yaralı

Bodrum'da Otomobil Börekçi Dükkanına Daldı: 2 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce elektrik panosuna çarpıp ardından bir börekçi dükkanına daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralanırken, işyerinde maddi hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobilin börekçi dükkanına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Emir K.'nin kullandığı 34 LIK 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik panosunu devirip, börek satışı yapılan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü Emir K. ile yanındaki Nezir Baran Ö. yaralandı. İşletmede hasar meydana geldi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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