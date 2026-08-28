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Bodrum'da otluk yangını söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve arazözlerle Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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