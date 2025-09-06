Bodrum'da Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale Ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel