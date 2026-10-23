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Bodrum'da okul servisleri Kuşcu'nun katılımıyla eş zamanlı denetlendi

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Bodrum'da okul servisleri Kuşcu'nun katılımıyla eş zamanlı denetlendi
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Bodrum'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu'nun katılımıyla emniyet ve jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi. Denetimde sürücü belgeleri ve araçların teknik yeterliliği incelendi; öğrencilere emniyet kemeri ve güvenli yolculuk kuralları anlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğrencilerin okullarına güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu'nun katılımıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kendi sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, servis araçları ve sürücüleri kontrol edildi.

Araçların teknik yeterlilikleri, güvenlik donanımları, sürücü belgeleri ve taşıma mevzuatına uygunlukları incelendi.

Ekipler, servislerde seyahat eden öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim kurumlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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