Haberler

Bodrum'da okul servisçilerine 2026-2027 eğitim yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da okul servisçilerine 2026-2027 eğitim yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da 2026-2027 eğitim yılında taşıma hizmeti verecek servis aracı sahipleri, şoförleri ve rehber personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Öğrencilerin güvenli ulaşımı için emniyet kemeri, trafik kuralları ve araç içi temizlik gibi konular ele alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında taşıma hizmeti verecek servis aracı sahipleri, şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

?Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi kapsamında Bodrum Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu başkanlığında, Şube Müdürü Hakan Camcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şoförler Odası Başkanlığı yetkilileri, servis aracı sahipleri, şoförler ve rehber personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

?Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Araçlarda emniyet kemerinin kullanımı, trafik kurallarına riayet edilmesi, araç içi temizlik ile düzenin korunması ve öğrencilerle iletişimde dikkat edilmesi gibi hususlar ele alındı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı