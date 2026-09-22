Bodrum'da okul servisçilerine 2026-2027 eğitim yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında taşıma hizmeti verecek servis aracı sahipleri, şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

?Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi kapsamında Bodrum Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu başkanlığında, Şube Müdürü Hakan Camcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şoförler Odası Başkanlığı yetkilileri, servis aracı sahipleri, şoförler ve rehber personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

?Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Araçlarda emniyet kemerinin kullanımı, trafik kurallarına riayet edilmesi, araç içi temizlik ile düzenin korunması ve öğrencilerle iletişimde dikkat edilmesi gibi hususlar ele alındı.

Kaynak: AA