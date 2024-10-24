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Bodrum'da Motosiklet Sürücüsü Polise Tekme Atarak Gözaltına Alındı

Bodrum'da Motosiklet Sürücüsü Polise Tekme Atarak Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik denetimi sırasında kaldırımda ters yönden giden motosikletin sürücüsü, polis ekiplerine saldırdı. Sürücü Dilan Ceylan D., gözaltına alınarak 10 bin 141 lira ceza kesildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaldırım üzerinden ters yönden gelen motosikletin sürücü Dilan Ceylan D. (30), cezai işlem yapıldığı sırada polis ekiplerinin motosikletine tekme atarak devirdi. Gözaltına alınan sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, sürücüye ise 10 bin 141 lira ceza uygulandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan Dilan Ceylan D., bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan Dilan Ceylan D.'ye cezai işlem uygulandığı sırada sürücü, polis motosikletine tekme atarak düşürdü. Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücüye 10 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Olay ani ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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