Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Bak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ferhat Bak'ın kullandığı 58 AEB 933 plakalı motosiklet, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerinde sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Bak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Ballı