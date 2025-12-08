Motosikletler çarpıştı, 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti! O anlar kameralarda
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 82 yaşındaki Erbil Gürül hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 82 yaşındaki Erbil Gürül hayatını kaybetti.
- Kaza saat 15.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi.
- Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma soruşturma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücülerden Erbil Gürül (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın (14) kullandığı motosiklet ile 82 yaşındaki Erbil Gürül yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürül ve S.A., ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gürül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANLARI KAMERALARDA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.