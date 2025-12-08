Motosikletler çarpıştı, 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti! O anlar kameralarda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücülerden Erbil Gürül (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın (14) kullandığı motosiklet ile 82 yaşındaki Erbil Gürül yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürül ve S.A., ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gürül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANLARI KAMERALARDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.