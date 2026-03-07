Haberler

Bodrum'da motor arızası yapan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne içindeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir alana götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yelkenlideki 2 kişiyle birlikte tekneyi emniyete alarak Karaincir Koyu'na götürdü.

Kaynak: AA / Ali Ballı
