Bodrum'da motor arızası yapan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne içindeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir alana götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yelkenlideki 2 kişiyle birlikte tekneyi emniyete alarak Karaincir Koyu'na götürdü.
Kaynak: AA / Ali Ballı