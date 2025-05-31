Bodrum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu Gökçeler mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki otel personelinin bulunduğu 48 S 1221 plakalı servis minibüsü ile önünde seyreden İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servis minibüsü ve otomobildeki 16 kişi yaralandı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarak durabildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.