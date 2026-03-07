Haberler

Merdivenden düşüp öldü

Merdivenden düşüp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Eşref Gürkan Güney (74), evinin bahçesindeki merdivenden düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin bahçesindeki merdivenden düşen Eşref Gürkan Güney (74), hayatını kaybetti.

Olay, dün Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. Eşref Gürkan Güney, kendisine gelen kargoyu teslim almak için bahçe kapısına çıktı. Güney, oturduğu evin bahçesindeki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra eşi, Güney'i merdivenlerde yerde hareketsiz gördü. Güney için ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney, kurtarılamadı. Güney'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok