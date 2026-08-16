Bodrum'da makine arızası yapan tekne Turgutreis'e çekildi
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre uzunluğundaki tekne, içindeki 10 kişiyle birlikte tehlike yarattı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. Tekne yedeklenerek Turgutreis'e güvenle yanaştırıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, Turgutreis'e yanaştırıldı.
Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde 11 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 10 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Turgutreis'e yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı