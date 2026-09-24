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Bodrum'da makilik yangına karadan müdahale sürüyor, gönüllüler destek veriyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ederken gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor, rüzgar etkili.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu yangında gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA
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