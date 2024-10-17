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Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi'ndeki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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