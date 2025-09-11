Bodrum'da Macaristan Uyruklu Turist Boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Macaristan uyruklu turist boğuldu.

Gümbet sahilinde denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark etti. Vatandaşlarca kıyıya çıkarılan ve nefes almadığı belirlenen kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs'ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin denizden çıkarılmasına yardımcı olan 19 yaşındaki Sena Nur Toprak, gazetecilere, sahilde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen turistin kurtarılamadığını ifade etti.