Bodrum'da Lüks Yat Su Alarak Battı

Bodrum'da Lüks Yat Su Alarak Battı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iskeleye demirli 30 metre uzunluğundaki lüks yat su alarak battı. Kurtarma çalışmaları başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iskeleye demirli 30 metre uzunluğundaki lüks yat su alarak battı. Yarısı suya gömülen yat için kurtarma çalışması başlatılacağı bildirildi.

Olay, gece saatlerinde Gümbet İskelesi'nde meydana geldi. İskelede demirli 30 metre uzunluğundaki lüks yat henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Kısa süre içerisinde yatın arka kısmı sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede inceleme yapılırken, lüks yat için kurtarma çalışmasının yapılacağı belirtildi.

