Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi'nde bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Yaklaşık 10 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağı ekiplerce halata bağlanarak, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı tespit edilen buzağı, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kuyu kepçe yardımıyla kapatıldı.