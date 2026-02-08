Haberler

Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı

Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 metrelik bir kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi'nde bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Yaklaşık 10 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağı ekiplerce halata bağlanarak, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı tespit edilen buzağı, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kuyu kepçe yardımıyla kapatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu