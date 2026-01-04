Haberler

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli tekne su alıp yan yattı. Gümbet Koyu'nda demirli tekne, rüzgar ve dalgaların etkisiyle suyla dolarken, yanında bulunan başka bir tekneye dayandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.

Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı.

Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti