Bodrum'da Kortej Yürüyüşü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi, fener alayı eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve pek çok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle coşku dolu anlar yaşandı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi fener alayı eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, idari personeller, siyasi parti temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. Binlerce kişi Neyzen Tevfik Caddesi'nden Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde marşlar söyleyerek Belediye Meydanına kadar yürüdü. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci konuşma yaptı. Bu arada binlerce vatandaşa dağıtılan Türk Bayraklı balonların dron ile havadan görüntülenmesi görsel şölen oluşturdu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada, "Bugün bu meydanda yaktığınız fenerler, tutmuş olduğunuz şanlı Türk bayraklı balonlarımız ve içinizdeki vatan, millet sevgisi var oldukça, Ata'mızın söylediği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve sonsuza dek daima payidar kalacaktır' bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Kutlamalarda şarkıcı Fettah Can da konser verdi. Fettah Can sevilen şarkılarını binlerce izleyiciyle birlikte söyledi, o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
