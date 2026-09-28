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Bodrum'da komşu kavgasında ölen Yaman Mat toprağa verildi, şüpheli tutuklandı

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Bodrum'da komşu kavgasında ölen Yaman Mat toprağa verildi, şüpheli tutuklandı
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Bodrum'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yaman Mat, Milas Ulu Cami'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Mat'ı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli Fikret Doksöz, Bodrum Adliyesi'nde tutuklandı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatanı kaybeden Yaman Mat, için Milas Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mat'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Milas Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar ile eski Milas Zabıta Müdürü İbrahim Mat'ın iki çocuğundan büyüğü olan Yaman Mat'ın cenazesi kılınan namazın ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mat'ı kavgada bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli Fikret Doksöz, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hasan TUZLA/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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