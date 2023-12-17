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Bodrum'da kıyı işgali yapan işletmeye müdahale edildi

17 Aralık 2023 17:10 Güncelleme: 17:12 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez sahilinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen bir işletmeye Bodrum Belediyesi ekipleri müdahale etti. İşletme hakkında tutanak tutulan ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirilen olayda, ahşap platformun sökülme işlemine başlandı.