Bodrum'da kayıp olarak aranan Hollandalı turist bir bankta otururken bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı sırada kaybolan Hollandalı turist, otelinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir bankta otururken bulundu.

Hollanda'dan ilçeye tatil için geldiği belirtilen Henricus T. (62), ilçe merkezinde gezdiği sırada ailesinin yanından ayrıldı. Öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamadığı öğrenilen turist için arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında turistin, kent merkezinden yürüyerek Bitez Mahallesi'ne kadar geldiği belirlendi.

Bölgede esnaflık yapan bir işletme sahibi, durumundan şüphelendiği turisti takip ederek güvenliğini sağladı.

Bir süre sonra adliye karşısındaki bankta oturduğu görülen turistin yanından ayrılmayan esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ile otel sahibi Mehmet Ayaz'ın çalışması sonucu bulunan Hollandalı turist, teslim alınarak kaldığı otele götürüldü.

Ayaz, turistin bulunmasında sosyal medya paylaşımları ile emniyet ekiplerinin koordineli çalışmalarının etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, turistin sağlık durumu nedeniyle zaman zaman unutkanlık yaşadığı öğrenildi.