Bodrum'da Kayalıklara Çarpan Motoryatın Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bodrum'da Kayalıklara Çarpan Motoryatın Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan 'Monte Carlo' isimli motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, 7 yolcuyu tahliye etti, mürettebat ise kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motoryatı kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Ekiplerce motoryattaki 7 yolcu tahliye edilirken mürettebat ise kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından motoryatın İçmeler mevkisindeki bir tersaneye çekileceği belirtildi.

"Monte Carlo" isimli 39 metre uzunluğundaki motoryat dün, henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarpmış, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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