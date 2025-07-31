Bodrum'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Bodrum'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G. ve kardeşi Muhammed G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde haklarında 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G. ile kardeşi Muhammed G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kars'ta 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olaya ilişkin haklarında 'Kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunan Erdoğan G. ve kardeşi Muhammed G.'nin Konacık Mahallesi'nde saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde iki şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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