Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bodrum'da kamyonet sürücüsü, kazayı önlediği gence tokat attı, anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuterle yokuş aşağı ilerleyen genç, duramayarak İnönü Caddesi'ne kontrolsüz çıktı. Kamyonet sürücüsü, gence çarpmamak için ani manevra yaptı; kazayı önledikten sonra tartıştığı gence tokat attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuter kazasını önleyen kamyonet sürücüsünün, sonrasında aracından inip gence tokat atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümbet Mahallesi'nde ara sokakta skuterle yokuş aşağı ilerleyen genç, duramayarak kontrolsüz şekilde İnönü Caddesi'ne çıktı.

Bu sırada caddede seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, gence çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kazanın son anda önlenmesinin ardından kamyonetini durduran sürücü, yanına gidip tartıştığı gence tokat attı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de kripto regülasyonlarında son durum: Faaliyetlerini sürdüren, çekilen ve erişim engeli getirilenler

Faaliyetlerini sürdürenler, çekilenler ve erişim engeli getirilenler
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı

Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Sonları kötü oldu
Alanya'da otel tatili faciayla bitti! Merdivende ittiği eşi öldü, Polonyalı kadın tutuklandı

Eşini odaya çıkarmak için itti, tatilin sonu cezaevi oldu
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

5 bin kişi hastanelik eden salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi

İstanbul ilk kez böyle görüntülendi! Felaketin boyutu fotoğraflarda
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt