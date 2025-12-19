Haberler

Kamyonet, park halindeki araca çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir araca çarpan kamyonet sürücüsü İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Umut Yöntem (18) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Dirmil Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Umut Yöntem'in kullandığı 48 ABM 569 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yöntem ile yanındaki A.Z. ve M.Z. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Umut Yöntem, bu sabah yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yöntem'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
