Bodrum'da Kafe Çalışanları ile Müşteriler Arasında Silahlı Kavga

Bodrum'da Kafe Çalışanları ile Müşteriler Arasında Silahlı Kavga
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kafede müşteri ile çalışanlar arasında çıkan tartışmada silah kullanıldı. Olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Çatışma sırasında yaralanan olmazken, mermiler kafeye isabet etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kafe çalışanlarıyla müşteriler arasında çıkan ve silahla ateş edilen kavgayla ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizciler Derneğine ait kafenin önündeki kavgayla ilgili gözaltına alınan S.C.K, E.K. ve B.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.İ. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.C.K. ve E.K. tutuklandı.

Barış Meydanı'ndaki Denizciler Derneği kafesinde 21 Eylül'de müşteri olarak bulunan B.İ, S.C.K. ve E.K. hesaba itiraz ederek işletmeden ayrılmış, daha sonra kafenin önünden geçen şüpheliler ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşanmıştı.

Arbede sırasında S.C.K. belinden çıkardığı tabancayla ateş açmış, olayda yaralanan olmazken kurşunlar işletmeye isabet etmişti.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
