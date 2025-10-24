Bodrum'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı; 7 Ölü
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batık lastik botta 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.
Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel