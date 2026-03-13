Gazeteci Kaya Muzaffer Ilıcak Bodrum'da hayatını kaybetti

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'da defnedilecek.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı, Bodrum Judo Konseyi Üyesi ve gazeteci Kaya Muzaffer Ilıcak (75), Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ilıcak'ın fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Ilıcak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ilıcak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi Kaya Muzaffer Ilıcak, uzun zamandır ilçede yaşıyordu. Ilıcak, Bodrumspor bünyesinde çocuklara judo eğitimleri de veriyordu.

Ilıcak'ın cenazesinin yarın İstanbul'da defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
