Bodrum'da İnşaat Yasağı Başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 Ekim'de sona erecek olan inşaat yasağı bugün başladı. Kurallara uymayanlara para cezası kesilip, mühürleme işlemi yapılacağını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede iş yapan firmalara yönelik "Lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikseri ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın" diye konuştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasından uygulanan inşaat yasakları bugün başladı. Yarımada genelinde devam eden inşaatlar faaliyetlerine son verirken, kurallara uymayan inşaat firmalarına ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Geçtiğimiz yıllarda inşaat yasağı 15 Mayıs'ta başlıyordu bazı durumlarda Valilik onayı ile 1 Haziran ve 15 Haziran'a kadar uzadığını gördük. Bu dönemde şu an öyle bir kararla karşı karşıya değiliz. O nedenle bugün itibarıyla fiili olarak Bodrum'da inşaat yasağı başlamıştır. Zabıta ve diğer birimdeki ekiplerimizle beraber inşaatlarda denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden inşaat yasağı ile ilgili çağrılarımızı yapıyoruz" dedi.

Bodrum'daki iş yapan firmaları ağır tonajlı araçlarını, hafriyat kamyonlarını, beton mikseri ve kırıcılarını bugünden itibaren çalıştırmamalarını isteyen Başkan Mandalinci, "Çalıştırdığınız takdirde hem para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Bölgede çalışma olduğunu gören vatandaşlarımız lütfen belediyemize bildirsin. Bizlerde kontrol ve denetimlerimizi yapalım. Bu farkındalık ile güzel bir turizm sezonuna 'Merhaba' diyelim" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),