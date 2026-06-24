Bodrum'da 2 motosiklet çarpıştı; kaza kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. M.N.A. idaresindeki 48 BN 480 plakalı motosiklet ile E.G. yönetimindeki 48 BAA 349 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüleri savrularak yere düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı