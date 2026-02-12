Bodrum'da karıştığı kazadan yara almadan kurtulan sürücü otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kazada, otomobiliyle kontrolden çıkıp yaralanmadan kurtulan sürücü, yolun karşısına geçmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Onur K. yönetimindeki 48 AUZ 767 plakalı otomobil, Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savruldu.
Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyen sürücü kaza yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra tekrar kaza yerine gelmeye çalışan Onur K, yolun karşısına geçmek istediği sırada V.D. yönetimindeki 34 BSU 922 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sağlık ekibince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Onur K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.