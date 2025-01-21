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Bodrum'da hortum paniği anbean kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyıya yakın bir bölgede meydana gelen hortum, çevredekilerde endişe yarattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada etkili olan hortum endişe yarattı.

BİR SÜRE DENİZ ÜSTÜNE GÖRÜNDE SONRA KAYBOLDU

Bodrum'da saat 20.00 sıralarında kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Kısa süreli endişeye neden olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.

Bodrum'da hortum paniği anbean kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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