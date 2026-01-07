Muğla-Otomobilin çarptığı köpek Çinko'nun sahibi: Tüm zulüm gören hayvanlar için emsal karar bekliyoruz

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle çarptığı 'Çinko' isimli köpeğin ölümüne neden İ.Ö.'nün, 4 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanmasına başlandı. Hakim sanık İ.Ö.'ün bir sonraki celseye getirilmesine karar verip, duruşmayı ertelerken, köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu, "Tüm zulüm gören hayvanlar için emsal karar bekliyoruz" dedi.

Olay, 17 Temmuz 2025'te Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 07 AAH 95 plakalı otomobil, müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun 12 yıl önce sahiplenip, 'Çinko' ismini verdiği köpeğe çarptı. Bir süre kaza yerinde bekleyen İ.Ö., Çinko'ya yardım etmeden bölgeden uzaklaştı. Çinko'nun yaralandığını gören Kurtoğlu, veterinere götürdü. Veterinerde tedavisi süren Çinko, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kurtoğlu sürücü hakkında şikayetçi olurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturmanın ardından İ.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davranmaktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İ.Ö., iddianameye de giren ifadesinde, aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takıldığını belirtip, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

İ.Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması, Bodrum 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.Ö. katılmazken, Çinko'nun sahibi Pınar Kurtoğlu, avukatları ve çok sayıda hayvansever salonda yerini aldı. Duruşmada Kurtoğlu, tanıklar ve avukatlar dinlendi. Kurtoğlu, duruşmada, köpeği Çinko için adalet istediğini söyledi. Hakim, tarafların dinlenmesinin ardından tutuksuz yargılanan İ.Ö.'nün bir sonraki celseye getirilmesi isteyerek duruşmayı 8 Haziran'a ertelendi.

'ÇİNKO İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Duruşma çıkışında "Çinko için adalet istiyoruz" diyen Pınar Kurtoğlu, "Bu sadece Çinko'nun davası değil. Bütün zulüm gören sahipsiz hayvanların da davası. Bu olayların cezaların artırılmasıyla artık son bulmasını istiyoruz. Tüm zulüm gören hayvanlar için emsal karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu'nun avukatı Deniz Şenyürek, "Hakim çok empatik ve son derece anlayışlı bir şekilde herkesi derinlemesine dinledi. Kamu vicdanı gereği kasten ve canavarca hisle durabilecekken, bu eylemi gerçekleştirmekten kaçınabilecekken kaçınmayan sanığın en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Kendisi burada olmadığı için zorla getirilmesine karar verildi. İfadesi alındıktan sonra gereğinin en iyi şekilde yerine getirilip, kamu vicdanı gereği en üstten ceza alacağına inanıyoruz" dedi.

Kurtoğlu'nun bir diğer avukatı Arzu Ayyıldız da "Bu davadan emsal bir karar çıkmasını istiyoruz. Bodrum'dan çok emsal kararlar çıktı. Bu davada da öyle olacağına inancımız sonsuz çünkü basit bir trafik kazası değil. Görüntüleri izledik manevra yaparak köpeğin üzerinden bilerek ve isteyerek geçiyor. Kendisini durdurmak isteyenlere küfür ve hakaret ediyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre aracınızla herhangi bir hayvana çarptığınız zaman onu en yakın kliniğe götürmeniz zorunlu" diye konuştu.

Haber : Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),