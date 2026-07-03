Haberler

İki otomobilin çarpışması kamerada; 2 yaralı

İki otomobilin çarpışması kamerada; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken, o anlar araç içi kameraya yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. İki sürücüsünün yaralandığı kaza, bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi Torba- Göltürkbükü yolunda meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Remzi Y. yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen Deniz Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler Remzi Y. ve Deniz Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi

CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar