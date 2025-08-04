Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde yasa dışı göç akışını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince kentte yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekipler, Yalıkavak Mahallesi'nde 3 kişinin göçmen kaçakçılığı için gözcülük yaptığını belirledi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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