Bodrum'da iş yerinin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir giyim mağazasında yangın çıktığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, giyim mağazasının geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangına müdahale etti.

Hasara neden olan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.