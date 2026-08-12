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Bodrum'da firari örgüt liderinin doğum günü kutlamasına operasyon

Bodrum'da firari örgüt liderinin doğum günü kutlamasına operasyon
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde, Daltonlar suç örgütü liderlerinden yurt dışında firari B.Y.'nin doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı ve görüntülerin sanal medyada paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde, Daltonlar suç örgütü liderlerinden yurt dışında firari B.Y.'nin doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı ve görüntülerin sanal medyada paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan işletmecilerden H.İ.Y. (30) tutuklanırken, B.Y.'nin (53) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde illegal silahlanmanın önlenmesi ve organize suç faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Bodrum'da faaliyet gösteren bir gece kulübünde, Daltonlar suç örgütü liderlerinden yurt dışında firari B.Y.'nin doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı ve görüntülerin işletme sahiplerinden B.Y. tarafından sanal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce, işletme sahipleri H.İ.Y. ve B.Y.'nin ikametleri ile iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 271 tabanca fişeği, 2 uzun şarjör, 4 kısa şarjör, 1 balistik çelik yelek, 18 sentetik hap ve yaklaşık 1 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen işletmeci H.İ.Y., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşletme sahiplerinden B.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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