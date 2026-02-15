Haberler

Bodrum'da fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, tekneler karaya oturdu ve bazı feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, fırtınanın saatteki hızının 90 km'ye ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın saatteki hızı 90 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle yarımada genelinde birçok noktada ağaçlar devrildi. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Gümbet Koyu'nda motoryat, Bitez Sahili'nde ahşap tekne karaya oturdu. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
