Muğla'da Fırtına Etkili: Balıkçı Teknesi Karaya Vurdu, Feribot Seferleri İptal Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi karaya vurdu. Olumsuz hava koşulları yüzünden Bodrum-Datça feribot seferleri de iptal edildi. Meteoroloji, Güney kıyılarında fırtına uyarısı yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle 10 metre uzunluğundaki 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi karaya vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferi de iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Güney kıyılarında fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 10 metre uzunluğundaki 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi Gümbet sahilinde karaya vurdu. Bitez'de ise bir kayık sulara gömüldü. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferleri de iptal edildi.

