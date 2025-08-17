Bodrum'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine acil bir şekilde müdahale edilen iki katlı evde büyük zarara yol açtı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın, yakındaki ormana sıçramadan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı mevkisindeki iki katlı evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılan yangında ev büyük zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
