Bodrum'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın, yakındaki ormana sıçramadan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı mevkisindeki iki katlı evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılan yangında ev büyük zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.