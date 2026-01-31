Haberler

Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ev su altında kalırken, bir kamyonet su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, tahliye ve kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kepçe yardımıyla kamyonetteki sürücüyü güvenli şekilde tahliye etti.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, evi de su bastı. Belediye ekiplerince evde su tahliye çalışması yapıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol ile vatandaşlar, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi