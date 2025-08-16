Bodrum'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Meksikalı Turist Tıbbi Tahliye Edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel teknede epilepsi nöbeti geçiren Meksikalı turist, sağlık ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek özel hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede fenalaşan Meksikalı turiste tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
Datça-Knidos bölgesinden Bodrum'a seyreden özel teknedeki bir kişinin epilepsi nöbeti sonrasında rahatsızlanması üzerine tekne kaptanı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Deniz Kurtarma Derneği yetkilileriyle gerçekleşen görüşme sonrası teknenin Karaada açıklarına yakın bölgeden daha emniyetli transfer yapılacağı kararlaştırıldı.
Sağlık ekipleriyle yapılan çalışmada hasta transferi gerçekleştirildi.
Meksika vatandaşı, marinada bekleyen 112 kara ambulansıyla ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.