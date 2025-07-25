Bodrum'da Eğlence Mekanında Şok Eden Saldırı

Bodrum'da Eğlence Mekanında Şok Eden Saldırı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında Leyla U., eski eşinin oturduğu masada bulunan Aleyna Huzur E.'nin başını masaya vurdu. Olay sırasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilen saldırı sonrası Aleyna hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Leyla U. (33), bir eğlence mekanında eski eşinin de yer aldığı masada oturan Aleyna Huzur E.'nin (25) arkasından yaklaşıp, başını masaya vurdu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz saat 02.30 sıralarında Karaova Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Leyla U., arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi. Leyla U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan Aleyna Huzur E.'nin arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aleyna Huzur E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Aleyna Huzur E.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan Leyla U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Leyla U.'nun mekana girdikten sonra arkadan yaklaşarak Aleyna Huzur E.'nin başını masaya vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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