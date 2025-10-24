Haberler

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Teknesinin Batması: 14 Ölü, 2 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir düzensiz göçmen teknesinin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 14 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.
Yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir."

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
